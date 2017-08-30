Тульские компании вошли в программу повышения производительности труда

ТУЛА, 30 авг — РИА Новости. Тринадцать тульских предприятий, представляющих, в основном, оборонную и химическую промышленность региона, войдут в приоритетную федеральную программу "Повышение производительности труда и поддержки занятости", сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.

По его словам, в среду губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева. Участники заседания обсудили подготовку приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержки занятости".

Участниками региональных программ повышения производительности труда в 2017 году стали шесть субъектов РФ: Тульская, Тюменская, Самарская области, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан.

"Поскольку Тульская область стала одним из пилотных регионов программы по повышению производительности труда, в ближайшее время нам предстоит большая работа. Наша главная задача — сформировать эффективную, реально работающую региональную программу и организовать взаимодействие с её участниками — промышленными предприятиями. Уверен, что совместными усилиями региона и министерства экономического развития России мы этой цели добьёмся", — привел собеседник агентства слова Дюмина.

Как сообщил глава региона, для участия в программе от Тульской области заявлены 13 предприятий: ФКП "Алексинский химический комбинат", ООО "КНАУФ ГИПС Новомосковск", ОАО "Щекиноазот", ООО "Полипласт Новомосковск", ПАО "НПО "Стрела", АО "Тулаточмаш", АО "Полема", АО "АК "Туламашзавод", ООО "Аэрозоль Новомосковск", ООО "ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша", ОАО "Пластик", АО "Алексинская бумажно-картонная фабрика", ПАО "Тулачермет".

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