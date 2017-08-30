МОСКВА, 30 авг — РИА Новости "Мегафон" рассчитывает уложиться в установленный Федеральной антимонопольной службой срок для отмены платы за внутрисетевой роуминг, однако не исключает, что для этого может потребоваться дополнительные один-два месяца, поскольку необходимо изменить схему организации связи, существующую в РФ, заявил гендиректор оператора Сергей Солдатенков в ходе телефонной конференции.
В середине июля ФАС предупредила операторов "большой четверки" — МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Tele2 — о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Служба предписала избавиться от разницы в ценах к 13 августа. В середине августа служба по просьбе операторов продлила этот срок до 15 декабря.
По словам Солдатенкова, для отмены платы за внутрисетевой роуминг оператору необходимо отменить опции и изменить тарифы, а также потребуется изменение существующей в РФ схемы организации связи, по которой передача трафика между регионами осуществляется по сетям междугородной связи, что может нести дополнительные затраты.
"Параллельно существует схема организации связи в России, по которой включается "междугороднее плечо", как междугородний звонок. Поэтому мы, естественно, посмотрели, какие потери нам несет реализация этого предписания ФАС, и надеемся, что мы сможем, изменив схему организации связи, компенсировать наши потери по внутрисетевому роумингу", — отметил Солдатенков. При этом он упомянул "Ростелеком" — крупнейшего оператора междугородной связи.
28.2%Да, непонятным образом исчезали деньги со счета
42.8%Мне самовольно подключали дополнительные услуги
5.5%Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом
12.2%Без предупреждения меняли условия тарифов
11.3%Нет, никаких проблем не возникало
"Ростелеком" утверждает, что ни при чем
В "Ростелекоме" между тем РИА Новости сказали, что подавляющим объемом трафика мобильные операторы обмениваются напрямую, минуя "Ростелеком".
"Трафик с фиксированной на мобильные сети и наоборот в последние годы существенно сократился. В силу этого тарифы на завершение вызова (приземление) на фиксированную сеть практически не влияют на экономику мобильных операторов. Кроме того, крупнейшие мобильные операторы получили собственные лицензии на междугородную связь и пропускают трафик по ним. Поэтому не совсем корректно ссылаться на тарифы фиксированных операторов на интерконнект, из-за которых якобы и существует национальный роуминг", — сказали в пресс-службе "Ростелекома".
Сроки
"Сегодня мы знаем, каким путем нам нужно идти. Время у нас для этого (отмены внутрисетевого роуминга – ред.) есть. Возможно, если мы не успеем изменить тарифную политику и схему организации связи, это может быть продлено – думаю, что максимум на один-два месяца. Но, тем не менее, мы к этому готовы, для нас это не является чем-то неожиданным", — сказал глава компании.
По его словам, компания рассчитывает, что это не повлияет на ее выручку.
Коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон добавил, что сегодня 80% абонентов компании либо имеют минуты междугороднего роуминга, включенные в тарифный план, либо используют опции, которые снижают стоимость минуты "фактически до той, которая позволяет им пользоваться без ограничений".
"Поэтому мы, конечно, должны будем фактически переделать все тысячи наших существующих тарифов и опций, что является очень трудоемкой задачей, но понимаем, что это окажет непропорциональное влияние на выручку. То есть существенно меньше, но, тем не менее, окажет", — сказал Вольфсон.