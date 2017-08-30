МОСКВА, 30 авг — РИА Новости "Мегафон" рассчитывает уложиться в установленный Федеральной антимонопольной службой срок для отмены платы за внутрисетевой роуминг, однако не исключает, что для этого может потребоваться дополнительные один-два месяца, поскольку необходимо изменить схему организации связи, существующую в РФ, заявил гендиректор оператора Сергей Солдатенков в ходе телефонной конференции.

В середине июля ФАС предупредила операторов "большой четверки" — МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Tele2 — о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Служба предписала избавиться от разницы в ценах к 13 августа. В середине августа служба по просьбе операторов продлила этот срок до 15 декабря.

По словам Солдатенкова, для отмены платы за внутрисетевой роуминг оператору необходимо отменить опции и изменить тарифы, а также потребуется изменение существующей в РФ схемы организации связи, по которой передача трафика между регионами осуществляется по сетям междугородной связи, что может нести дополнительные затраты.

"Параллельно существует схема организации связи в России, по которой включается "междугороднее плечо", как междугородний звонок. Поэтому мы, естественно, посмотрели, какие потери нам несет реализация этого предписания ФАС, и надеемся, что мы сможем, изменив схему организации связи, компенсировать наши потери по внутрисетевому роумингу", — отметил Солдатенков. При этом он упомянул "Ростелеком" — крупнейшего оператора междугородной связи.

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Нет, никаких проблем не возникало Результаты 28.2% Да, непонятным образом исчезали деньги со счета

42.8% Мне самовольно подключали дополнительные услуги

5.5% Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом

12.2% Без предупреждения меняли условия тарифов

11.3% Нет, никаких проблем не возникало Все опросы Голосовать

"Ростелеком" утверждает, что ни при чем

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Мегафона", "пропуск междугородного и международного трафика во многом до сих пор осуществляется по сетям связи Ростелекома и других междугородных и международных операторов связи". "Кроме того в ряде случаев обязательно (согласно требованиям законодательства) трафик пропускается по сетям фиксированной зоновой телефонной связи (уникальный уровень сети характерный только для российской архитектуры сетей связи). При взаимодействии двух операторов при обеспечении соединения между абонентами разных операторов всегда производится плата за интерконнект (затраты операторов)", — сказали там.

В "Ростелекоме" между тем РИА Новости сказали, что подавляющим объемом трафика мобильные операторы обмениваются напрямую, минуя "Ростелеком".

"Трафик с фиксированной на мобильные сети и наоборот в последние годы существенно сократился. В силу этого тарифы на завершение вызова (приземление) на фиксированную сеть практически не влияют на экономику мобильных операторов. Кроме того, крупнейшие мобильные операторы получили собственные лицензии на междугородную связь и пропускают трафик по ним. Поэтому не совсем корректно ссылаться на тарифы фиксированных операторов на интерконнект, из-за которых якобы и существует национальный роуминг", — сказали в пресс-службе "Ростелекома".

Сроки

Солдатенков рассчитывает, что компания успеет до 15 декабря исполнить требование ФАС, однако не исключил, что может потребоваться дополнительное время.

"Сегодня мы знаем, каким путем нам нужно идти. Время у нас для этого (отмены внутрисетевого роуминга – ред.) есть. Возможно, если мы не успеем изменить тарифную политику и схему организации связи, это может быть продлено – думаю, что максимум на один-два месяца. Но, тем не менее, мы к этому готовы, для нас это не является чем-то неожиданным", — сказал глава компании.

По его словам, компания рассчитывает, что это не повлияет на ее выручку.

Коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон добавил, что сегодня 80% абонентов компании либо имеют минуты междугороднего роуминга, включенные в тарифный план, либо используют опции, которые снижают стоимость минуты "фактически до той, которая позволяет им пользоваться без ограничений".

"Поэтому мы, конечно, должны будем фактически переделать все тысячи наших существующих тарифов и опций, что является очень трудоемкой задачей, но понимаем, что это окажет непропорциональное влияние на выручку. То есть существенно меньше, но, тем не менее, окажет", — сказал Вольфсон.