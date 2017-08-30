АФК "Система" сможет привлечь 136,3 млрд рублей для исполнения решения суда

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. АФК "Система", если потребуется, сможет привлечь 136,3 миллиарда рублей для исполнения решения суда по иску "Роснефти", заявил президент АФК "Система" Михаил Шамолин.

"Мы сможем привлечь деньги, необходимые для покрытия требований суда, у банков. Очевидно, нам придется использовать наши акции МТС и других активов в качестве залога. Но мы сможем привлечь эти деньги", — сказал Шамолин во время конференц-звонка в среду. При этом он отметил, что в настоящий момент АФК не принимала решения о продаже акций МТС.

Старший вице-президент АФК "Система", руководитель комплекса финансов и инвестиций Всеволод Розанов уточнил, что в настоящий момент у корпорации открыты кредитные линии примерно на 75 миллиардов рублей в пяти банках.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей. "Система" уже заявила о намерении подать апелляцию.