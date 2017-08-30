Эксперт прокомментировал план МЭР по повышению производительности труда

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Основные вложения государства при стимулировании роста производительности труда должны быть направлены на повышение квалификации работников, чтобы они обладали компетенциями для современной экономики, и формирование мобильного рынка труда, считает ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Ольга Изряднова.

Ранее " Ведомости" сообщали, что Минэкономразвития разработало план повышения производительности труда, который может стать частью предвыборной программы президента РФ Владимира Путина, если он соберется баллотироваться на этот пост. По сведениям газеты, цена программы – около 30 миллиардов рублей за четыре года, основные расходы запланированы в 2020 году, и в первую очередь – на трудоустройство сотрудников. Необходимые для программы законы должны быть приняты к 15 марта 2018 года.

"Основное направление вложений должно идти в повышение квалификации человека, чтобы он обладал необходимыми компетенциями для современной экономики. Поэтому в этом направлении, даже по тому отрывку, что опубликован, и будут идти расходы", — сказала РИА Новости Изряднова.

Она пояснила, что основные проблемы российского рынка труда заключаются в его несбалансированной экономике и подготовке кадров, откуда возникает несоответствие уровня компетенции работников спросу рынка.

"Рынок труда должен быть достаточно гибким с точки зрения владения современными компетенциями, с точки зрения возможности перемещения рабочей силы в регионы, территории и предприятия, где испытывается дефицит кадров, именно обладающих данной компетенцией. Потому что у нас рынок труда немобильный, очень низкая мобильность рынка труда, и несоответствие структуры экономики в пространственном разрезе распределения трудовых ресурсов приводит тоже к перекосам рынка труда", — сказала эксперт.

По ее словам, основная задача будет заключатся не в том, чтобы каждого человека посадить на конкретное рабочее место, а обеспечить его соответствующим уровнем знаний и мотивацией к изменению своего рода деятельности.

"Необходимо создать условия, чтобы он мог найти свое применение не только в данной точке, где он находится, но и в других регионах при создании благоприятных условий перемещения рабочей силы. Это основная работа", — добавила она.

По ее словам, к 2021 году уже можно ожидать каких-то результатов от реализации этих планов. За это время в учебных заведениях уже будут подготовлены новые специалисты.

"Конечно, это не будет революционное изменение, но, во всяком случае, определенный шаг к формированию. Будут созданы предпосылки к тому, чтобы это шло дальше. Это просто должно решаться достаточно быстро и должно быть согласие общее – бизнеса, власти, всего", — заключила эксперт.