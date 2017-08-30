Недельная дефляция составила рекордные 0,2%, сообщил Росстат

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Недельная дефляция в РФ составила рекордные 0,2%, с начала года по 28 августа потребительские цены выросли на 1,9%, сообщил Росстат в среду.

Такого недельного снижения цен не наблюдалось как минимум с начала текущего десятилетия. В этом году Росстат начал фиксировать недельную дефляцию с конца июля, три недели подряд она держалась на уровне 0,1%, а на предыдущей неделе динамика цен оказалась нулевой. В прошлом году Росстат дважды сообщал о недельной дефляции — также в последнюю неделю июля и в первую неделю августа. До этого дефляция, также по 0,1%, в России наблюдалась в сентябре 2011 года.

За неделю с 22 по 28 августа снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3%, в том числе на картофель – 7,3%, белокочанную капусту, лук, морковь и помидоры – 4,7-6,8%. Вместе с тем огурцы подорожали на 0,4%.

Сахар-песок стал дешевле на 1,5%, баранина, мороженая рыба, куриные яйца, гречневая крупа – на 0,2-0,7%. Одновременно цены на сливочное масло и стерилизованное молоко увеличились на 0,2%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Минэкономразвития ранее прогнозировало дефляцию в августе на уровне 0,3-0,5% и замедление годовой инфляции до 3,3-3,6%. Согласно данным Росстата, с 1 по 28 августа суммарно дефляция составила 0,4%.