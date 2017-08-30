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Экономика

ВШЭ: промышленность России преодолела рецессионный этап развития

15:5430.08.2017
(обновлено: 15:57 30.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России. Архивное фотоДенежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Промышленность России преодолела рецессионный этап развития и перешла в зону пусть и низких, но устойчивых темпов роста, говорится в обзоре развития российской промышленности, подготовленном Высшей школой экономики (ВШЭ).

По последним данным Росстата, промпроизводство в России в июле в годовом выражении замедлило свой рост до 1,1% с 3,5% в июне. Минэкономразвития РФ допускает ускорение роста российской промышленности в августе и считает, что июльские данные вряд ли стоит интерпретировать как смену позитивного тренда.

Дмитрий Медведев проводит заседание по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 30 августа 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев: Россия пока уступает развитым странам в производительности труда
"Учитывая очевидную смену настроений респондентов с негативных на относительно позитивные, наблюдаемые в ежемесячных опросах последний год, можно с уверенностью утверждать, что промышленность в целом завершила разыгрывать рецессионный сценарий и перешла в зону хотя и низких, но устойчивых темпов роста", — говорится в обзоре ВШЭ.

Как отмечают авторы документа, сложившаяся в промышленности ситуация практически гарантирует отсутствие производственных провалов, а также обеспечивает достаточно спокойную ситуацию с социальными индикаторами — заработной платой и численностью занятых.

В августе —чуть лучше, чем в июле 

Промышленность РФ продемонстрирует в августе положительную динамику, однако темпы роста будут ниже, чем в конце первого полугодия (в мае промпроизводство в РФ выросло на 5,6% в годовом выражении, в июне — на 3,5%), считают эксперты ВШЭ.

Также, по данным ВШЭ, предпринимательские настроения в августе были незначительно лучше, чем в июле, и это происходило прежде всего за счет позитивных тенденций в добывающем сегменте.

"Обрабатывающая промышленность в силу своей большой подотраслевой разнородности и, соответственно, высокой зависимости от конъюнктурных изменений, включая ценовые, спросовые, доступности импортного оборудования, погодных условий, никак не может однозначно и четко зафиксировать тренд своего развития", — поясняют эксперты.

Дальнейшие перспективы в промышленности

Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из роста промпроизводства РФ по итогам 2017 года на 2%.

Дмитрий Медведев проводит заседание по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 30 августа 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев заявил о переходе российской экономики к росту
По мнению директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, заметную помощь в переходе динамики отрасли в положительную зону оказала антикризисная поддержка промышленности со стороны правительства РФ, а также в целом стабилизация макроэкономической ситуации в стране.

При этом текущая модель функционирования промышленности РФ ограничивается предельными годовыми темпами роста в 2,6%, считает эксперт.

"Исходя из сегодняшней экономической конъюнктуры, существующей макроэкономической ситуации и состояния предпринимательского климата в настоящее время и в ближайшей перспективе, можно практически с уверенностью утверждать, что темпы роста ниже 3% будут сопровождать промышленность как минимум два – два с половиной года, пока не появятся первые результаты технологических, структурных, управленческих, налоговых и институциональных перестроений. Причем данную перестройку необходимо проводить не постепенно, а за счет прорывных маневров, особенно связанных с технологической модернизацией отрасли", — подчеркивает Остапкович.

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