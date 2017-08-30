Медведев: Россия пока уступает развитым странам в производительности труда

ГОРКИ, 30 авг — РИА Новости. Россия пока сильно уступает развитым странам в производительности труда, власти намерены принять ряд мер поддержки для компаний и работающих граждан, чтобы обеспечить рост показателя, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"К сожалению, наша страна сильно уступает по этому показателю (производительности труда — ред.) развитым государствам", — сказал Медведев. "Парадокс в том, что наши граждане работают не меньше, а даже больше, в среднем это получается около двух тысяч часов против 1,75 тысячи приблизительно часов в странах ОЭСР. То есть мы вкладываем много сил, времени, а на выходе результаты весьма средние", — добавил он.

Премьер отметил, что такая ситуация сложилась, в частности, из-за недостаточной конкуренции в экономике и технологического отставания в ряде отраслей. Среди факторов, тормозящих производительность труда в РФ — нехватка инвестиций, несовершенство законодательства и множество административных барьеров.

"На федеральном уровне идет речь о формировании пакетов специальных мер для работающих людей и компаний. Речь идет и о налоговом стимулировании, и об оптимизации кадрового делопроизводства. Отдельно речь идёт о поддержке самозанятых граждан и трудовой мобильности", — сказал Медведев.

"По итогам 2017-2018 годов мы посмотрим, как можно улучшить и трудовое законодательство", — добавил он. Премьер также отметил, что в РФ будут разрабатываться региональные программы повышения производительности труда, поддержки занятости. Премьер призвал местные власти содействовать в трудоустройстве высвобожденным в результате модернизации предприятий сотрудникам.

"Службы занятости, местные власти должны быть готовы к такому развитию событий, вовремя организовывать и курсы переквалификации, активно помогать в поиске работы", — сказал Медведев.