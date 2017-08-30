Нефть продолжает дешеветь из-за последствий урагана в Мексиканском заливе

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в среду днем на фоне опасений относительно падения спроса на "черное золото" из-за урагана "Харви", обрушившегося на американское побережье Мексиканского залива в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.45 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,41%, до 51,45 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,67% — до 46,13 доллара за баррель.

Опасения трейдеров вызывает падение спроса на нефть после урагана "Харви", так, общий объем нефтепереработки в США после урагана уменьшился приблизительно на 2,3 миллиона баррелей в день, что составляет более 15% от общей мощности переработки нефти в стране.

Рынки теперь будут внимательно следить за тем, как, в свою очередь, повлияет закрытие ряда НПЗ на спрос на "чёрное золото", указывает агентство Блумберг со ссылкой на прогноз аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). "Последствия "Харви" приведут к сильной изменчивости данных о запасах, переработке и спросе на нефть, что скажется на волатильности цен", — говорит эксперт.

На фоне этих событий данные Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти в США слабо принимаются в расчет. По сообщению API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 августа, сократились на 5,78 миллиона баррелей, до 457,42 миллиона баррелей.

Теперь инвесторы ожидают публикации данных минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю — позднее в среду. Аналитики прогнозируют менее значительное снижение, на 1,908 миллиона баррелей.