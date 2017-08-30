"Лукойл" продолжит сотрудничество с "ФК Открытие"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Лукойл" не видит рисков для компании из-за санации "ФК Открытие" и продолжит сотрудничество с банком, сообщается в пресс-релизе нефтяной компании.

"Уверен, что содействие со стороны Банка России позволит Банку "Открытие" стабильно работать. При этой поддержке "Лукойл" не видит рисков как для компании в целом, так и для наших работников, которые являются держателями зарплатных карт Банка "Открытие", – приводятся слова президента "Лукойла" Вагита Алекперова.

В пресс-релизе также отмечается, что "Лукойл" является одним из крупнейших клиентов банка "Открытие" и планирует продолжить сотрудничество. "Лукойл" выражает признательность Банку России, который принял решение о поддержке финансовой устойчивости банка "Открытие" и одобряет действия менеджмента "Открытия" по стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

ЦБ РФ во вторник объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России, а после начавшегося в июне резкого оттока средств клиентов опустившегося на восьмое место. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытия".