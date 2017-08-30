В Ethereum рассказали о последствиях ограничений по покупке криптовалюты

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Запрет покупать криптовалюту неквалифицированным инвесторам в РФ может мешать развитию технологий, считает основатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин.
"Если так пройдёт, то конечно, я бы сказал, что это будет очень жалко. Одна из больших вещей, почему эта тема всем интересна — это открытая, демократичная биржа, что в этом можно участвовать", — сказал Бутерин.
Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.