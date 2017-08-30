В Ethereum рассказали о последствиях ограничений по покупке криптовалюты

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Запрет покупать криптовалюту неквалифицированным инвесторам в РФ может мешать развитию технологий, считает основатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в понедельник заявил, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус.

"Если так пройдёт, то конечно, я бы сказал, что это будет очень жалко. Одна из больших вещей, почему эта тема всем интересна — это открытая, демократичная биржа, что в этом можно участвовать", — сказал Бутерин.

"Понятно, что там есть какие-то проблемы, нужно их решить. Нужно найти какой-то способ решения проблемы, не противодействовать этой технологии", — добавил он.

Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.