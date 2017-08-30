В "Мегафоне" не исключили возможность создания СП со "Связным"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Мегафон" не исключает создания СП со "Связным", куда внесет салоны "Евросети", которые перейдут оператору после сделки с "Вымпелкомом", сообщил РИА Новости финансовый директор "Мегафона" Геворк Вермишян.

"Мы рассматриваем различные варианты развития "Евросети": интеграция с собственным ритейлом, продажа вовне институциональному инвестору или комбинация с действующей эффективной мультибрендовой сетью. Мы пришли к выводу, что последний вариант может быть наиболее эффективным. Мы рассматриваем как один из вариантов объединение с группой "Связной", оно представляется нам стратегически приоритетным в силу того, что это позволит диверсифицировать канал дистрибуции", — сказал он.

"В случае если будет выбран вариант с консолидацией со "Связным", мы эти салоны (которые перейдут "Мегафону" после раздела "Евросети" — ред.) вложим в "Связной" и получим какую-то долю в группе компаний, исходя из идентичной справедливой оценки стоимости "Евросети", — добавил он.

По словам Вермишяна, объединение салонов "Евросети" со "Связным" позволило бы "Мегафону" диверсифицировать канал дистрибуции и получить доступ к доходным и качественным цифровым абонентам.

Гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков не исключил, что после раздела "Евросети" часть его салонов будет закрыта. "Я не исключаю, что когда "Евросеть" будет разделена на две части, какое-то количество ее салонов тоже будет закрыто", — сказал РИА Новости глава компании.

Сам "Мегафон" планирует сократить и собственную монобрендовую сеть, которая сейчас насчитывает около 4 тысяч салонов. Оператор считает для себя оптимальной сеть из 3,4 тысячи магазинов, но будет ориентироваться на рыночную ситуацию.

"Дальнейшее сокращение салонов будет зависеть от рыночной ситуации: если рынок будет продолжать массовые подключения, мы будем вынуждены нести расходы на избыточную сеть", — сказал коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон.