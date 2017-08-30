Президент Литвы рассказала, как США помогают ЕС отказаться от "Газпрома"

ВИЛЬНЮС, 30 авг — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с делегацией Конгресса США в среду заявила, что природный газ из США меняет правила игры на газовом рынке Европы, сообщает в среду пресс-служба президентского дворца.

Первая партия американского сжиженного природного газа прибыла в морской порт Клайпеды 21 августа.

По словам президента Литвы, после начала экспорта американского СПГ в Европу литовский терминал сжиженного природного газа стал "вратами для американского газа в регионе".

"Природный газ США меняет правила игры на газовом рынке Европы. Это возможность для ЕС отказаться от зависимости от "Газпрома" и обеспечить безопасную, конкурентную и диверсифицированную подачу газа", — сказала она.

Договор о поставке 140 тысяч кубометров СПГ литовская компания Lietuvos duju tiekimas и Cheniere Marketing International, которая входит в американскую энергокомпанию Cheniere Energy, подписали в июне. Американский газ доставил в Клайпеду газовоз "Clean Ocean". С терминала в порту СПГ будет распределяться по газовым сетям, а часть поступит на хранение в Инчукалнское подземное хранилище в Латвии.