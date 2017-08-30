Медведев заявил о переходе российской экономики к росту

ГОРКИ, 30 авг — РИА Новости. Экономика России адаптировалась к внешнему давлению и санкциям и перешла к росту, эти позитивные тенденции нужно поддержать и укрепить, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании по макропрогнозу и основным направлениям налоговой и таможенно-тарифной политики России в 2018-2020 годах.

"Несмотря на внешнее давление и санкции, жесткие ограничения по капиталу, технологическому компоненту, наша экономика в целом адаптировалась к новым реалиям, перешла к росту. Восстанавливается объем инвестиций в основной капитал, растет грузооборот, растет экспорт и инфляция остается на низких позициях",- рассказал он.

"Позитивные тенденции в экономике нужно поддержать и укрепить. Важные различные нюансы и условия, с которыми нам придется иметь дело в ближайшие три года. От этого зависит не только устойчивость бюджетной системы, но и благополучие миллионов жителей нашей страны",- заявил премьер, добавив, что "тем более по факторам неопределенности ситуация лучше не стала и нам приходится ориентироваться прежде всего на собственные возможности".

"У России достаточно ресурсов, но самое главное — много инициативных людей для того, чтобы создать достойную альтернативу импорту по целому ряду направлений",- подытожил он.