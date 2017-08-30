NOC оценила ущерб от блокады боевиками месторождений в Ливии

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ущерб от блокады вооруженными боевиками трех крупных месторождений в Ливии составляет 160 миллионов долларов, сообщает Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corp., NOC).

Группировка "Стража нефтяных объектов" (Petroleum Facilities Guard) 19 августа блокировала нефтепровод к месторождению Шарара (Sharara). 25 августа она остановила работу нефтепровода от месторождения Хамада до Эз-Завии, а 26 августа захватила диспетчерскую на месторождении Эль-Филь (El-Feel). Добыча нефти на месторождении Хамада в Ливии была возобновлена в понедельник.

Компания сообщает, что в результате блокады на рынок не поступало более чем 360 тысяч баррелей нефти в день.

"Эти бандиты наносят ущерб не только стране, но и своим же людям", — заявил председатель НОК Мустафа Саналла (Mustafa Sanalla). "Необходимо отказать в помощи этим бандитам, пока они окончательно не прекратят блокаду", — добавил он.

В релизе сообщается о колоссальных последствиях блокады Шарары. Боевики повредили клапаны трубопроводов, что повысило риск взрыва. НПЗ в Эз-Завии, который зависит от поставок сырой нефти из Шарары, прекратит производство основных видов топлива для местного потребления, если не начнутся поставки альтернативной сырой нефти по морю.