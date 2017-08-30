Блокада Катара не отразилась на экспорте газа, заявили в МИД

ДОХА, 30 авг — РИА Новости. Блокада Катара не отразилась на поставках газа в другие страны, в том числе в те, которые организовали блокаду; кроме того, изоляция открыла для государства новые возможности для внутренней экономической деятельности, заявил глава МИД страны Мохаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

"Мы уважаем все юридические нормы в сфере заключения всех юридических сделок и не прерывали политику газоснабжения, в частности, стран, которые организовали блокаду. Это еще одно подтверждение того, что Катар полностью привержен всем взятым на себя обязательствам. Мы знаем, что Катар — главная страна, которая занимает первое место по добыче и экспорту газа в мире", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам главы МИД Катара, "правильный экономический курс может минимизировать влияние блокады".

"Мы можем уверенно сказать, что катарский народ не очень пострадал от экономической блокады. Не существует нехватки товаров народного потребления. В финансовом секторе все также развивается достаточно стабильно. Кроме того, мы видим, что блокада стала стимулирующим фактором для многих представителей финансового и других экономических секторов нашей страны. Появились новые возможности, чтобы развивать внутреннюю экономическую деятельность", — отметил он.

Конфликт между Дохой и "арабской четверкой" разразился в начале июня после того, как Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ обвинили Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в дела региона, разорвали с ним дипломатические отношения и закрыли сухопутные и воздушные границы. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта, однако до сих пор странам не удалось преодолеть разногласия.