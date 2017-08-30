В Sberbank CIB расказали о плюсах создания крипторубля

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия в случае создания крипторубля и его регулирования сильно продвинется в мире в числе самых прогрессивных, передовых и технологичных стран, считает старший вице-президент Сбербанка, руководитель инвестиционно-корпоративного бизнеса Sberbank CIB Игорь Буланцев.

В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее говорил, что крипторубль должен существовать, и кабмин будет осторожно работать в данном направлении, наблюдая за зарубежным опытом.

"Если Россия сделает крипторубль, мы будем самым прогрессивным государством, самым передовым. Вопрос в определении правил: как он будет регулироваться, какие будут правила, что это даст", — сказал в интервью РИА Новости Буланцев.

"Как известно, определения криптовалют у нас нет. Это может быть очень позитивная история, Россия продвинется вперед в имидже самых передовых, технологичных и прогрессивных стран", — добавил он.

Самая известная в мире криптовалюта — биткоин — становится все более конкурентоспособной, отметил Буланцев.

"Биткоин разделился, вполне цивилизованно, появилось две валюты. Это позволило снять ранее имеющие ограничения для работы с биткоином, он становится еще более конкурентоспособным. Понятно, что появилась, еще одна криптовалюта, которых сейчас уже сотни, уже под тысячу. Капитализация новой криптовалюты (Bitcoin Cash – ред.) уже превышает 1 миллиард долларов", — отметил он.

В начале августа произошло разделение биткоина на две отдельные валюты — Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH). Оно связано с давним спором разработчиков относительно изменения протокола SegWit.

Минфин РФ скоро внесёт в правительство РФ концепцию о регулировании криптовалюты, ранее в понедельник заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус.