Сбербанк не определился с судьбой ювелирной сети Pandora

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сбербанк пока не определился с судьбой ювелирной сети Pandora, изучает разные возможности работы с этим активом, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент Сбербанка, руководитель инвестиционно-корпоративного бизнеса "Сбербанк КИБ" Игорь Буланцев.

В декабре прошлого года он говорил, что крупнейший российский банк в первом квартале решит, продавать ли ювелирную сеть или компания будет развиваться дальше в группе Сбербанка.

"Мы изучаем разные возможности дальнейшей работы с этим активом. Проект развивается, работает. Мы смотрим различные варианты", — сказал Буланцев.

Sberbank CIB в марте 2015 года стал владельцем 100% сети ювелирных магазинов Pandora, входившей ранее в ГК "Связной", и вел переговоры о продаже этого непрофильного актива. В числе претендентов назывался акционер группы Solvers Олег Малис.