Лужков займется производством витаминов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен заняться производством витаминного препарата рутина, который укрепляет кровеносные сосуды человека, говорится в сообщении его пресс-службы.

Производить рутин будут из гречихи на территории агрокомплекса Лужкова в Калининградской области. "В этом году для производства сырца рутина в хозяйстве Лужкова пока задействован участок площадью 100 гектаров, на котором выращиваются специальные сорта гречихи – красная и белая", — поясняется в сообщении.

В настоящее время значительный объем рутина в Россию поступает из Китая, Японии и Кореи, где он производится из плодов софоры.

Рутин относится к флавоноидам — веществам группы так называемого витамина Р, способным уменьшать проницаемость и ломкость капиллярных сосудов.