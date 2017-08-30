Fesco запускает контейнерный поезд из Сямыня в Москву

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Транспортная группа Fesco расширяет географию регулярных железнодорожных сервисов из Китая и совместно с китайской транспортной компанией SWIFT запускает контейнерный поезд FESCO Mongolian Shuttle из Сямыня в Москву, сообщила компания.
Грузовую базу для сервиса формируют экспортные товары как самой провинции Фуцзянь, так и продукция, производимая и прибывающая из других регионов в Шанхай, Нингбо, Гуанчжоу.
Свой первый континентальный сервис из Китая в Россию Fesco запустила в конце 2016 года на маршруте Тяньцзинь-Москва, в начале августа 2017 года начал работу транзитный сервис из Китая в Германию, который также проходит через территорию Монголии.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.