Fesco запускает контейнерный поезд из Сямыня в Москву

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Транспортная группа Fesco расширяет географию регулярных железнодорожных сервисов из Китая и совместно с китайской транспортной компанией SWIFT запускает контейнерный поезд FESCO Mongolian Shuttle из Сямыня в Москву, сообщила компания.

Первый состав отправился из провинции Фуцзянь на станцию Купавна Московской железной дороги 25 августа. Время в пути следования составит 14 суток. Маршрут сервиса проходит через пограничные станции Эрлянь/Замын-Ууд/Наушки. По мере увеличения ритмичности перевозок планируется вывести Fesco Mongolian Shuttle на две регулярные отправки в месяц, в перспективе – на еженедельную основу.

Грузовую базу для сервиса формируют экспортные товары как самой провинции Фуцзянь, так и продукция, производимая и прибывающая из других регионов в Шанхай, Нингбо, Гуанчжоу.

Свой первый континентальный сервис из Китая в Россию Fesco запустила в конце 2016 года на маршруте Тяньцзинь-Москва, в начале августа 2017 года начал работу транзитный сервис из Китая в Германию, который также проходит через территорию Монголии.

Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.