ОАК намерена провести крупнейшую реформу авиаотрасли, пишут СМИ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена провести крупнейшую реформу в отрасли, пишет "Коммерсант".

По словам источников издания, речь идет об объединении ОАК, "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) и корпорации "Иркут" в единое юридическое лицо. Собеседники издания отметили, что новая структура будет заниматься не только общей координацией работы, но и развивать ее гражданские проекты — МС-21 и SSJ 100.

"Коммерсант" пишет, что создание юрлица на базе гражданского дивизиона не случайно: в условиях сокращения гособоронзаказа власти делают ставку на развитие гражданского сегмента, который по объему "не уступает военным программам".

Источник, близкий к ОАК пояснил, что сейчас у корпорации не хватает средств для развития "разрозненных компаний и структур", а трансформация позволит сэкономить около 50 миллиардов рублей.

Слияние трех структур приведет к кадровым перестановкам, пишет издание. Так, президент ОАК Юрий Слюсарь во время переходного периода будет руководить "Иркутом". В результате обе корпорации будут отвечать за производство гражданских самолетов, а ГСС займется маркетингом, продажами и обслуживанием техники.

По данным "Коммерсанта", президент корпорации "Иркут" Олег Демченко займет пост вице-президента и генерального конструктора по гражданским программам ОАК. Кроме того, руководитель ГСС Владислав Масалов уступит свою должность гендиректору лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" Александру Рубцову, а сам станет председателем совета директоров российско-китайского предприятия, которое занимается разработкой широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

"Коммерсант" отмечает, что все решения будут юридически оформлены на заседании советов директоров трех корпораций, которое пройдет 1 сентября.