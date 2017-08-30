ОАК намерена провести крупнейшую реформу авиаотрасли, пишут СМИ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена провести крупнейшую реформу в отрасли, пишет "Коммерсант".
"Коммерсант" пишет, что создание юрлица на базе гражданского дивизиона не случайно: в условиях сокращения гособоронзаказа власти делают ставку на развитие гражданского сегмента, который по объему "не уступает военным программам".
Источник, близкий к ОАК пояснил, что сейчас у корпорации не хватает средств для развития "разрозненных компаний и структур", а трансформация позволит сэкономить около 50 миллиардов рублей.
Слияние трех структур приведет к кадровым перестановкам, пишет издание. Так, президент ОАК Юрий Слюсарь во время переходного периода будет руководить "Иркутом". В результате обе корпорации будут отвечать за производство гражданских самолетов, а ГСС займется маркетингом, продажами и обслуживанием техники.
"Коммерсант" отмечает, что все решения будут юридически оформлены на заседании советов директоров трех корпораций, которое пройдет 1 сентября.