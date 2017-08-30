Путин призвал сформировать в Арктике устойчивую архитектуру безопасности

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО), 30 авг — РИА Новости. Сформировать в Арктике устойчивую архитектуру безопасности, отвечающую современным вызовам, можно только совместными усилиями, учитывая интересы всех сторон, участвующих в освоении этого региона мира, отмечается в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям VII международной встречи стран Арктического совета, государств-наблюдателей и зарубежной научной общественности.

Приветствие главы государства на открытии форума зачитал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По словам Путина, в центре внимания форума – проблемы международного политического и экономического сотрудничества в Арктике, транспортного развития региона, защиты его экосистем и уникальных культурных укладов, а также вопросы добычи и транспортировки арктических углеводородных ресурсов.

"Тем более символично, что ваш форум проходит в посёлке Сабетта, где завершается масштабный энергетический проект "Ямал СПГ". Это яркий пример взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, бережного отношения к хрупкой экосистеме Заполярья. Именно такой открытый, равноправный, результативный подход необходим для эффективного хозяйственного освоения Арктики, для укрепления международного политического, экономического, общественного диалога, направленного на решение актуальных вопросов региона", — отметил Путин.

"Подчеркну, только коллективными усилиями, учитывая интересы всех сторон, мы сможем продвинуться на пути к формированию устойчивой архитектуры безопасности в Арктике, отвечающей современным вызовам", — добавил президент.