Россия подпишет конвенцию об избежании двойного налогообложения с Японией

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину провести переговоры с Японией и подписать от имени правительства конвенцию, позволяющую избежать двойного налогообложения, и протокол к ней. Распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина.

Ранее о договоренности между странами сообщил МИД Японии. Новый документ должен заменить ныне действующую "Конвенцию об избежании двойного налогообложения", которая была подписана еще СССР и Японией в 1986 году.

"Одобрить представленные Минфином согласованные с МИДом, Минэкономразвития, Минюстом, ФНС и предварительно проработанные с японской стороной проекты конвенции между правительством Российской Федерации и правительством Японии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов и протокола к ней", — говорится в тексте документа.

"Поручить Минфину провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с японской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства указанные конвенцию и протокол к ней, разрешив вносить в прилагаемые проекты изменения, не имеющие принципиального характера", — отмечается в нем.

В справке к документу поясняется, что документ создаст дополнительные условия для привлечения инвестиций, предоставит возможность обмена информацией в сфере налоговых правонарушений.