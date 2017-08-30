Россия подпишет конвенцию об избежании двойного налогообложения с Японией

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину провести переговоры с Японией и подписать от имени правительства конвенцию, позволяющую избежать двойного налогообложения, и протокол к ней. Распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина.
"Одобрить представленные Минфином согласованные с МИДом, Минэкономразвития, Минюстом, ФНС и предварительно проработанные с японской стороной проекты конвенции между правительством Российской Федерации и правительством Японии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов и протокола к ней", — говорится в тексте документа.
В справке к документу поясняется, что документ создаст дополнительные условия для привлечения инвестиций, предоставит возможность обмена информацией в сфере налоговых правонарушений.