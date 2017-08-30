"Росгосстрах" надеется на скорое преодоление кризиса в ОСАГО

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Росгосстрах" с энтузиазмом воспринял решение ЦБ РФ по банку "ФК Открытие" и рассчитывает, что оно поможет страховой компании быстрее преодолеть кризис в сегменте ОСАГО, следует из комментария главного управляющего директора ПАО СК "Росгосстрах" Николауса Фрая для РИА Новости.

ЦБ РФ во вторник объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России, а после начавшегося в июне резкого оттока средств клиентов опустившегося на восьмое место. Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытия". Пообещал ЦБ поддерживать и работоспособность финансовых организаций и специализированных сервисов, входящих в группу банка — это страховая компания "Росгосстрах", банк "Траст" и "Росгосстрах банк", НПФ "Лукойл-гарант", "НПФ Электроэнергетики" и "НПФ "РГС", "Открытие Брокер", а также проекты "Точка" и Рокетбанк.

"Это отличная новость для всех сотрудников и страховых агентов "Росгосстраха", наших клиентов и партнёров. С такой поддержкой Банка России мы сможем быстрее преодолеть кризисные явления в сегменте ОСАГО и уже сегодня сосредоточить своё внимание на приоритетной задаче — повышении качества сервиса для наших клиентов", — сообщил Фрай.

По словам Фрая, руководство компании "Росгосстрах" высоко оценивает поддержку, которая оказана Банком России крупнейшему отечественному страховщику.

"Это обеспечивает высокую финансовую устойчивость и надёжность компании и позволяет и дальше осуществлять нормальное и бесперебойное обслуживание всех клиентов нашей компании на высококачественном уровне на всей территории страны", — заключил он.