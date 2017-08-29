ЦБ считает оздоровление "Открытия" по новому механизму наиболее эффективным

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Процесс финансового оздоровления банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) по примеру "ФК Открытие" наиболее эффективен, так как дешевле обойдется ЦБ, заявил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

Он объяснил, что такая процедура отличается от предыдущей схемы санации следующим: ЦБ не будет выдавать бесплатный или льготный кредит какой либо иной кредитной организации или иному юридическому и физлицу, который мог бы выступить санатором.

"Мы считаем, что этот механизм более эффективный по двум причинам: во-первых на докапитализацию банка будет выделено меньшее количество средств, чем нужно было бы выделить на льготный кредит, а во-вторых, с точки зрения управления Банк России и УК ФКБС будут временно управлять этой кредитной организацией на период от 6 до 8 месяцев", — сказал Поздышев в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в материалах ЦБ говорилось, что процесс финансового оздоровления по кредитной схеме санации может длиться от 10 до 15 лет.

В мае был принят закон о создании ФКБС, формируемого за счет средств Банка России для финансирования санации банков в рамках мероприятий по предупреждению их банкротства. Закон предполагает создание ФКБС из денежных средств ЦБ и управляющей компании, которая будет действовать от имени регулятора, в том числе принимать меры по предупреждению банкротства и урегулированию обязательств санируемых банков, осуществлять инвестиции в их капитал.