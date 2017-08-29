Министр нефти Венесуэлы провел встречу с послом России в Каракасе

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министр нефти Венесуэлы Эулохио Дель Пино во вторник провел встречу с послом РФ в Каракасе Владимиром Заемским, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление государственной нефтяной компании PDVSA.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поменял местами руководство государственной нефтяной компании PDVSA и министерства нефти.

По данным издания, в ходе встречи обсуждалась подготовка к встречам 22 сентября в рамках и вне ОПЕК с целью "найти стратегии для восстановления справедливой цены на нефтяном рынке". Также рассматривались проекты инвестирования, которые есть у РФ в Венесуэле. Кроме того, Дель Пино и Заемский обсуждали совместный проект Petrozamora.