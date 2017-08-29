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Экономика

ЦБ рассказал о проблемах банка "Открытие"

Сюжет:
Санация банка "Открытие" (23)
21:2829.08.2017
(обновлено: 21:30 29.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМужчина у отделения банка Открытие. Архивное фотоМужчина у отделения банка Открытие. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Центробанке рассказали о проблемах, вынудивших приступить к финансовому оздоровлению банка "ФК Открытие".

Отделение банка Открытие. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЦБ гарантирует платежеспособность банка "Открытие" перед вкладчиками
Банк России 29 августа запустил процедуру санации в "Открытии" и назначил временную администрацию. Регулятор станет основным инвестором кредитной организации за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. Процесс оздоровления займет шесть-восемь месяцев, при этом ЦБ точно постарается уложиться в срок до года.

О проблемах в "ФК Открытие" Центробанку стало известно еще прошлой осенью. Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин отметил, что группа "Открытие" в последние годы бурно росла по всем показателям, в том числе за счет слияний-поглощений. Финансирование при этом шло за счет заемных средств, а капитала банка было явно недостаточно по сравнению с объемом совершаемых операций.

"Капитал банка, публикуемый в официальной финансовой отчетности, по всей видимости, был существенно завышен по сравнению с его реальными значениями", — сказал Тулин.

Катализатором ухудшения ситуации стало приобретение страховой компании "Росгосстрах". В марте "ФК Открытие" получил право распоряжаться 19,8% уставного капитала "Росгосстраха", а в августе ФАС разрешила структуре "Открытия" приобрести 100% страховой компании.

"Фактически затраты банка по финансированию этой деятельности намного превзошли ожидания собственников группы "Открытие". Банк израсходовал на эти цели изрядные суммы своей ликвидности", — прокомментировал Тулин, отметив, что этой сделкой банк поставил себя в уязвимое положение.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Доля нынешних акционеров "ФК Открытие" в банке не будет превышать 25%

Зампред ЦБ Василий Поздышев указал также, что ситуацию ухудшила "не совсем удачная" санация банка "Траст", которую проводило "Открытие".

По оценкам регулятора, с 3 июля по 24 августа отток средств юридических лиц из "Открытия" составил 389 миллиардов рублей, физических — 139 миллиардов рублей.

Дмитрий Тулин сообщил, что о спасении банка попросили его собственники. "Собственники, менеджмент банка сами обратились с просьбой провести в отношении банка финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора", — сказал он.

Клиенты проблем не заметят

На режим работы "Открытия" санация не повлияет, заявили в ЦБ. "Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности", — подчеркнул регулятор.

Отделение банка Открытие. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Эксперт: клиенты "Открытия" могут перейти к крупным банкам из-за санации

В ЦБ гарантировали, что "Открытие" сохранит платежеспособность перед вкладчиками. "Если кто-то хочет забирать деньги, мы никого удерживать не будем", — сказал первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

Согласно заявлению регулятора, в нормальном режиме продолжат работать финансовые организации и сервисы, входящие в группу "Открытие". Среди них страховая компания "Росгосстрах", банк "Траст", "Росгосстрах банк", НПФ "Лукойл-гарант", "НПФ Электроэнергетики", "НПФ "РГС", "Открытие Брокер", проекты "Точка" и Рокетбанк.

"Для клиентов ничего не меняется, все обязательства перед ними банк продолжит выполнять в полном объеме. Отдельно подчеркну, что это касается вкладов и депозитов – они сохраняются в полном объеме и обслуживаются в обычном порядке", — сообщил управляющий директор "Открытия" Александр Дмитриев.

Офис банка Открытие в Москве. Архивное фото
© Фото : аккаунт банка "Открытие" на Facebook
Банк России рассчитывает вернуть кредиты, выданные банку "ФК Открытие"

В колл-центре банка РИА Новости сообщили, что работа продолжается в штатном режиме: можно открыть и закрыть счета, внести или снять средства с вкладов, оформить кредиты, получить кредитные и дебетовые карты.

"Вокруг нас ходят разные слухи, что у нас отнимают лицензию, что у нас нет капитала, это все неправда и все не так", — подчеркнули в организации.

"Исключительно положительные" меры

Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян оценил действия ЦБ как "исключительно положительные". Тосунян подчеркнул, что речь идет о повышении устойчивости кредитной организации. "Я всегда поддерживаю такие меры, в отличие от мер, которые направлены на то, чтобы лишить лицензии или создать административные меры воздействия", — заявил он.

Логотипы банков Открытие и Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Акции банка "Открытие" растут после объявления ЦБ о мерах поддержки

На рынке недвижимости санация "Открытия" не отразится, считают эксперты.

"Дыры в бюджетах есть у ряда банков, не один "Открытие" имеет проблемы. Если будет проведена санация одного банка, пусть даже достаточно крупного, такого как "Открытие", не думаю, что это вызовет волну проблем на рынке", — отметил партнер Colliers Владимир Сергунин. Он указал на то, что подробные санации уже проходили достаточно безболезненно для рынка, например, в случае с банком "Уралсиб".

В ЦБ рассчитывают на рост рейтинга "Открытия" уже через полгода. "Я думаю, что через 6-9 месяцев рейтинг банка взлетит до очень хороших уровней и все будет прекрасно, признано рынком", — отметил первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин.

В самом "Открытии" отметили, что поддержка ЦБ даст "хорошие возможности для дальнейшего развития".

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