АСВ возместило вкладчикам "Югры" почти 95% от страховых выплат

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по состоянию на 28 августа выплатило 163,96 миллиарда рублей страховых возмещений вкладчикам лишившегося лицензии банка "Югра", что составляет 94,7% от страховой ответственности, сообщила пресс-служба АСВ.

Страховой случай с банком "Югра", у которого ЦБ с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. Выплаты страхового возмещения вкладчикам "Югры" осуществляются с 20 июля через пять банков-агентов — Сбербанк, "ВТБ 24", Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и "Уралсиб". АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 миллиарда рублей.

"По состоянию на 28 августа 2017 года Агентство выплатило страховое возмещение 200,2 тысячи вкладчиков банка "Югра" на сумму 163,96 миллиарда рублей, что соответствует 94,7% страховой ответственности АСВ", — говорится в сообщении.

В АСВ напомнили, что согласно закону "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ" при страховом случае, связанном с отзывом лицензии, вкладчик вправе обратиться в АСВ с требованием о выплате страхового возмещения до дня завершения процедуры ликвидации (банкротства) банка.