ЦБ гарантирует платежеспособность банка "Открытие" перед вкладчиками

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. ЦБ РФ гарантирует платежеспособность банка "ФК Открытие" перед вкладчиками, будет поддерживать и устойчивость его страхового бизнеса, и негосударственных пенсионных фондов, сообщил журналистам на брифинге первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

"Платежеспособность банка полностью гарантирована. Если кто-то хочет забирать деньги, мы никого удерживать не будем", — сказал Тулин.

В свою очередь зампред Банка России Василий Поздышев добавил, что Банк России не собирается вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

"Безусловно, поддерживая финансовую устойчивость банка "Открытие", одновременно будет поддерживаться финансовая устойчивость негосударственных пенсионных фондов, страховой компании — все будет, используя сленг, в шоколаде", — подчеркнул Тулин.

"ФК Открытие" — коммерческий банк, который был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 миллиона физлиц. По данным РИА Рейтинг, на 1 августа банк "ФК Открытие" занимал восьмое место в списке российских банков по размеру активов.

В декабре 2016 года появилась информация о планирующемся объединении активов "Открытие Холдинга" и "Росгосстраха". В марте стало известно, что банк "ФК Открытие" получил право распоряжаться 19,8% уставного капитала СК "Росгосстрах", ранее его доля составляла 4,4%. В августе ФАС разрешила структуре "Открытия" приобрести 100% страховой компании.

В группу "Открытие" входят "НПФ Лукойл-гарант", АО "НПФ Электроэнергетики", НПФ "РГС".