В ЦБ рассказали, почему ухудшилось положение "Открытия"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Состояние банка "ФК Открытие" ухудшилось после сделки по приобретению "Росгосстраха", сообщил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

"Росгосстрах" — не единственная причина, но это был некий триггер, который послужил катализатором процесса, приблизил это событие. Фактически затраты банка по финансированию этой деятельности намного превзошли ожидания собственников группы "Открытие". Банк израсходовал на эти цели изрядные суммы своей ликвидности", — пояснил Тулин.

Первый зампред ЦБ отметил, что этой сделкой банк поставил себя в уязвимое положение. "Стало понятно, что собственникам банка придется признать факт снижения регуляторного капитала перед регулятором и перед внешними аудиторами рано или поздно, и перед рейтинговыми агентствами, что и произошло", — добавил Тулин.

Он также отметил, что о проблемах в "Открытии" регулятору было известно еще прошлой осенью, а с просьбой о спасении банка к ЦБ обратились его собственники. В самом "Открытии" заявили, что поддержка Центробанка дает хорошие возможности для дальнейшего развития.

Информация об объединении активов "Открытие Холдинга" и "Росгосстраха" появилась в декабре 2016 года. В марте стало известно, что банк "ФК Открытие" получил право распоряжаться 19,8% уставного капитала "Росгосстраха", ранее его доля составляла 4,4%. В августе ФАС разрешила структуре "Открытия" приобрести 100% страховой компании.

Банк России во вторник объявил о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости "Открытия". В банк введена временная администрация, основным акционером станет ЦБ за счет средств Фонда консолидации банковского сектора."Открытие" и входящие в группу организации и сервисы, в том числе "Росгосстрах" и Рокетбанк, продолжают работу в штатном режиме.