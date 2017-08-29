Минтруд: дефицит бюджета ПФР в 2018 году составит 105,3 миллиарда рублей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минтруд прогнозирует, что объем дефицита Пенсионного фонда России (ПФР) в 2018 году составит 105,3 миллиарда рублей, проект федерального закона о бюджете ПФР опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год:… объем дефицита бюджета Фонда в сумме 105 324 077,4 тыс рублей в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии", — говорится в тексте законопроекта.

В документе отмечается, что прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2018 год равен 8,325 триллиона рублей, а общий объем расходов — 8,43 триллиона рублей.