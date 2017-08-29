Глава АРБ считает положительным решение ЦБ по санации банка "Открытие"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Решение ЦБ РФ по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие" с использованием средств Фонда консолидации является положительным, считает глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Банк России 29 августа принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В рамках данных мер Банк России планирует стать основным инвестором этого банка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Также банк назначил временную администрацию в эту кредитную организацию.
"Любые меры, которые направлены на повышение устойчивости, отражаются исключительно положительно. Я всегда поддерживаю такие меры, в отличие от мер, которые направлены на то, чтобы лишить лицензии или создать административные меры воздействия", — сказал Тосунян, отвечая на вопрос, как он оценивает решение ЦБ РФ в отношении банка "ФК Открытие".
В начале июля АКРА присвоило "ФК Открытие" рейтинг "BBB-" по национальной шкале со стабильным прогнозом. 21 августа рейтинговое агентство поставило кредитный рейтинг банка "Открытие" на пересмотр с негативным прогнозом, отразив таким образом мнение о возможном существенном ухудшении ликвидной позиции банка в связи с оттоком клиентских ресурсов в июне-июле, а также с усиливающейся зависимостью от операций рефинансирования ЦБ.