Глава АРБ считает положительным решение ЦБ по санации банка "Открытие"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Решение ЦБ РФ по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие" с использованием средств Фонда консолидации является положительным, считает глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Банк России 29 августа принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В рамках данных мер Банк России планирует стать основным инвестором этого банка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Также банк назначил временную администрацию в эту кредитную организацию.

"Любые меры, которые направлены на повышение устойчивости, отражаются исключительно положительно. Я всегда поддерживаю такие меры, в отличие от мер, которые направлены на то, чтобы лишить лицензии или создать административные меры воздействия", — сказал Тосунян, отвечая на вопрос, как он оценивает решение ЦБ РФ в отношении банка "ФК Открытие".

Он также отметил, что речь идет именно о повышении устойчивости, а не об отзыве лицензии. "Никто не говорил, что там стоит вопрос об отзыве лицензии. Раз речь идет о повышении устойчивости, значит были вопросы с устойчивостью. И Банк России решил эти проблемы вот таким образом, используя средства Фонда консолидации. Я исключительно положительно оцениваю эти меры. Они всегда направлены на оздоровление, а не на разрушение или на создание проблем для клиентов", — заключил он.

В начале июля АКРА присвоило "ФК Открытие" рейтинг "BBB-" по национальной шкале со стабильным прогнозом. 21 августа рейтинговое агентство поставило кредитный рейтинг банка "Открытие" на пересмотр с негативным прогнозом, отразив таким образом мнение о возможном существенном ухудшении ликвидной позиции банка в связи с оттоком клиентских ресурсов в июне-июле, а также с усиливающейся зависимостью от операций рефинансирования ЦБ.