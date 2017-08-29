Акции банка "Открытие" растут после объявления ЦБ о мерах поддержки

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Акции банка "ФК Открытие" усилили рост и прибавляют 2,4% на сообщении ЦБ о мерах по повышению его финансовой устойчивости.

К 17.22 мск акции банка "ФК Открытие" растут на 2,4% на низких объемах торгов – 6,7 миллиона рублей. При этом индекс ММВБ снижается, на 0,28%, следует из данных Московской биржи. До сообщениям ЦБ акции банка росли на 1,38%.

Банк России ранее во вторник объявил о реализации ряда мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В частности, в банк введена временная администрация, а основным инвестором станет ЦБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. При этом регулятор заверил, что сам банк и другие компании, входящие в группу "ФК Открытие", продолжат работу в обычном режиме.

"ФК Открытие" — коммерческий банк, который был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 миллиона физлиц. Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. По данным РИА Рейтинг, на 1 августа банк "ФК Открытие" занимал восьмое место в списке российских банков по размеру активов.