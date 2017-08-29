Эксперт: замещение импортного сырья для парфюмерии может занять до 10 лет

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Импортозамещение сырья для производства парфюмерных и косметических компонентов — правильная, однако малореализуемая идея и в любом случае займет много лет, сообщил РИА Новости исполнительный директор объединения независимых розничных сетей по продаже непищевых товаров повседневного спроса "Дрогери Союз" Константин Пьянков.

Как сообщили РИА Новости в Минпромторге, в настоящее время министерство изучает вопрос создания стратегии развития парфюмерно-косметической отрасли, что позволит не только решить вопросы импортозамещения в отрасли, но и создаст меры регулирования, определит точки роста, направления развития и повысит конкурентоспособность отечественной продукции.

"При этом, нет задачи импортозаместить всю парфюмерию, и речь идёт о создании конкурентных преимуществ в части сырья и основных компонентов косметики и упаковки для косметических средств", — отметили в пресс-службе министерства.

В свою очередь Пьянков пояснил, что "косметические компоненты — это очень высокотехнологичное производство, и заявления о том, что мы будем его замещать — возможно, это просто вектор, и тогда это правильно, конечно, но на это уйдут года, 5 лет, 10 лет уйдет на создание базы".

Он добавил, что "кому-то ведь этим придется заниматься, каким-то конкретным предприятиям, которые находятся в высококонкурентной обстановке, учитывая, что мы находимся в ВТО, и по правилам ВТО у нас постоянно снижаются ввозные пошлины на импортные товары, соответственно, ни о какой протекции отечественным производителям речи не идет".

"Когда речь идет о том, что мы здесь будем производить сырье — ну здорово, что-то мы можем производить, натуральные отдушки, например, но стоит вопрос количества, вопрос в сложных косметических композициях, композициях, применяемых в декоративной косметике, лаках для ногтей и так далее, абсолютно все крупные российские предприятия, которые известны на рынке, они все применяют западные ингредиенты в той или иной мере", — рассказал эксперт.