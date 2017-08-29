Индия надеется на увеличение торговли с Россией в текстильном секторе

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Посол Индии в РФ Панкадж Саран во вторник принял участие в церемонии открытия индийского павильона на оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности "Текстильлегпром" в Москве, выразил надежду, что эта ярмарка будет способствовать увеличению торговли России и Индии в текстильном секторе.

"Я надеюсь, что результатом этой выставки станут конкретные договоры и контракты, и это также поспособствует увеличению торговли между Индией и Россией в текстильном секторе", — сказал посол, добавив, что более 95 индийских компаний участвуют в мероприятии.

Он отметил, что Индия делает особый акцент на укрепление и расширение торгово-экономических отношений с Россией, и в этом текстильный сектор играет очень важную роль. "Я надеюсь, что Индия сможет восполнить потребности России в этом секторе, — добавил Саран.

Выставка-ярмарка пройдет с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ.