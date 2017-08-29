Рост показателей медицинского туризма помогает привлекать инвестиции

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Рост показателей въездного медицинского туризма в России способствует привлечению в сферу здравоохранения частных инвестиций, сказал замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой журналистам.

Краевой отметил, что сейчас отмечается прирост туризма в хирургии, кардиологии, неврологии, репродуктологии (ЭКО и сопутствующие ему технологии).

"Развитие экспорта медицинских услуг… способствует притоку капитала, и, соответственно, отрасль медицины становится наиболее инвестиционно привлекательной. Достаточно сказать, что сейчас уже есть примеры, когда действительно очень большие инвестиции приходят в здравоохранение", — сказал замминистра, отметив, что в качестве примера можно привести центр протонной терапии в Санкт-Петербурге.