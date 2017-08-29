Якутские предприниматели получили 170 миллионов рублей господдержки

ЯКУТСК, 29 авг — РИА Новости. Государственную финансовую поддержку на сумму более 170 миллионов рублей получил в 2017 году 81 якутский предприниматель из числа занятых в сфере производства, сообщил РИА "Новости" представитель пресс-службы министерства инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия).

"В текущем году за счет оказанной государственной поддержки предприниматели Якутии уже начали деятельность по таким новым направлениям, как выращивание стволовых корнеплодов и производство отдельных видов деревянных и металлических строительных материалов", — отметил собеседник агентства.

До конца года власти планируют создать три новых бизнес-инкубатора в поселке Нижний Бестях, селе Амга и городе Ленске. До 2020 года во всех районах республики создадут сеть бизнес-инкубаторов, которые будут оказывать услуги предпринимателям по принципу "одного окна".

На данный момент на территории региона уже действуют 16 бизнес-инкубаторов.

В пресс-службе добавили, что глава Якутии Егор Борисов распорядился создать не менее 2,5 тысяч рабочих мест в сфере производства товаров и услуг и повысить уровень обеспеченности населения местными продовольственными товарами в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом.

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