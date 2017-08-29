Орешкин: Total и "Новатэк" обсуждают дальнейшее развитие проектов в России

ПАРИЖ, 29 авг — РИА Новости. Total и "Новатэк" обсуждают дальнейшее развитие проектов в РФ, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с представителями французского бизнеса.

"На встрече присутствовал представитель компании Total, которая очень активно занимается проектами в России, вместе с компанией "Новатэк" работает над крупным проектом "Ямал-СПГ". Они обсуждают возможность дальнейшего развития проектов в России, поэтому здесь тоже абсолютно позитивный настрой", — сказал Орешкин.

"В компании удовлетворены теми инвестициями, которые сделали в Россию, а Total поддержал этот проект в действительно непростой период для российской экономики — 2014-2015 годы, поэтому сейчас в компании очень довольны. И еще раз то, о чем я говорю постоянно: те компании, которые начинают инвестировать раньше, получают максимальную выгоду и поэтому сохраняют свой бизнес в России и только наращивают объемы инвестиций", — отметил он.

Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20-процентной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк". Также Total проявляла интерес к участию в проекте "Арктик СПГ-2".