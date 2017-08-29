АФК "Система" подала кассацию на арест активов в деле по иску "Роснефти"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии во вторник зарегистрировал кассационную жалобу АФК "Система" на принятые им обеспечительные меры в виде ареста принадлежащих "Системе" и ее дочернему АО "Система-Инвест" активов в деле по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, следует из информации на сайте суда.

В кассационной жалобе "Система" требует отменить определение башкирского арбитража от 23 июня о принятии обеспечительных мер и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 августа, которым обеспечительные меры были оставлены в силе. Кассация "Системы" будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Уральского округа, находящийся в Екатеринбурге.

Арбитраж Башкирии 23 июня по ходатайству "Роснефти" арестовал принадлежащие АФК "Система" и ее "дочке" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК. Балансовая стоимость активов, как указано в определении суда, составляет 185 миллиардов рублей.

Ответчики пытались отменить обеспечительные меры как в суде первой инстанции, так и в апелляционной инстанции. Они, в частности, ссылались на то, что заморозка активов причиняет убытки десяткам тысяч акционеров "Системы" и МТС — физических и юридических лиц, снижая стоимость их акционерных пакетов. Так, 27 июня, на следующий день после того, как стало известно об аресте активов, акции АФК "Система" завершили торги на Московской бирже снижением на 6,38%, МТС — на 2,95%. Башкирский арбитраж, однако, 6 июля не усмотрел оснований для отмены обеспечения, апелляционный суд в августе также сохранил заморозку активов "Системы".

АФК "Система" ранее во вторник сообщила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на сумму, эквивалентную 8,9 миллиарда рублей, из-за ареста активов в рамках спора с "Роснефтью". О предыдущем техдефолте, случившемся по тем же причинам, по обязательствам на сумму 3,9 миллиарда рублей стало известно 17 июля. В обоих случаях компания заявила о намерении обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. Арбитраж Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск, взыскав солидарно с ответчиков около 136,3 миллиарда рублей. Текст решения пока не опубликован.