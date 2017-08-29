Новые санкции США дают возможности европейскому бизнесу, заявил Орешкин

ПАРИЖ, 29 авг — РИА Новости. Новые санкции США открывают возможности для европейских компаний развивать сотрудничество с Россией, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с французским бизнесом.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (ранее было 30 дней и 90 дней соответственно).

"Действительно, затрагивали вопрос санкций, затрагивали вопрос нового законодательства со стороны США. Здесь я отметил, что реакция со стороны европейских партнеров, европейских компаний носит более положительный характер, поэтому на отношения между Россией и Европой эта ситуация накладывает очень небольшое влияние, даже можно сказать, что дает новые возможности для европейских партнеров, они это понимают и активно собираются развивать свой бизнес в России", — сказал Орешкин.

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