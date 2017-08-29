Доля ЕС в мировой экономике в ближайшие годы будет падать, заявил Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 29 авг — РИА Новости, Мария Князева. Доля экономики Евросоюза в мировой экономике будет падать в ближайшие годы, сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на конференции во вторник.

Он отметил, что экономика ЕC не теряет скорости, но теряет значимость в мире.

"Мы представляем сегодня 23-24-25% глобального ВВП, а через несколько лет мы опустимся ниже", — сказал он.

Ранее глава стабфонда еврозоны – Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус Реглинг говорил, что доля экономики Европы в мире упадет до 9% к 2050 году с нынешних примерно 23%. При этом еще в 1970 году этот показатель составлял около трети.