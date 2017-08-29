В Крыму создадут резервный запас бензина

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму создадут резервный запас моторного топлива на случай перебоев с поставками из материка, сообщил министр энергетики и топлива республики Вадим Белик.

"В связи с возможными перебоями поставок моторного топлива на территорию республики Крым из-за неблагоприятных погодных условий и с перебоями продвижений цистерн по Северо-Кавказской железной дороге, существует необходимость создание неснижаемого запаса нефтепродуктов в объеме не меньше 10 тысяч тонн", — сказал Белик на заседании крымского правительства.

Закупку резервного топлива будет осуществлять нефтегазодобывающие предприятие "Черноморнефтегаз".

"Запасы ГСМ позволят обеспечить последующую реализацию потребителям республики Крым", — сказал министр.

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