В МЭР рассказали о пользе американских санкций для отношений России и ЕС

ПАРИЖ, 29 авг — РИА Новости. Новые санкции США открывают возможности для европейских компаний развивать сотрудничество с Россией, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам встречи с представителями французского бизнеса.

"Действительно, затрагивали вопрос санкций, затрагивали вопрос нового законодательства со стороны США. Здесь я отметил, что реакция со стороны европейских партнеров, европейских компаний носит более положительный характер, поэтому на отношения между Россией и Европой эта ситуация накладывает очень небольшое влияние, даже можно сказать, что дает новые возможности для европейских партнеров, они это понимают и активно собираются развивать свой бизнес в России", — отметил Орешкин.

При этом, по словам министра, санкции стали мотивирующим фактором для развития российской экономики. В то же время он отметил, что в дальнейшем наличие ограничений будет только создавать помехи.

"Россия — часть глобального мира, и мы должны развивать проекты совместно с нашими партнерами, а санкционные ограничения, которые вводятся партнерами, этому мешают", — заявил Орешкин.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против российской экономики. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (ранее было 30 и 90 дней соответственно). В законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток — 2".

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