ПАРИЖ, 29 авг — РИА Новости. Новые санкции США открывают возможности для европейских компаний развивать сотрудничество с Россией, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам встречи с представителями французского бизнеса.
При этом, по словам министра, санкции стали мотивирующим фактором для развития российской экономики. В то же время он отметил, что в дальнейшем наличие ограничений будет только создавать помехи.
Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против российской экономики. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (ранее было 30 и 90 дней соответственно). В законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток — 2".
Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>