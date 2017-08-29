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Экономика

В Иннополисе открылась конференция "Блокчейн: новая нефть России"

10:2329.08.2017
(обновлено: 10:25 29.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГород Иннополис в Республике Татарстан. Архивное фотоГород Иннополис в Республике Татарстан. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 29 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Всероссийская конференция "Блокчейн: новая нефть России" собирает в татарстанском IT-городе Иннополисе топ-менеджеров высокотехнологичных компаний, представителей органов власти и разработчиков для обсуждения актуальных вопросов развития блокчейн-технологии.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Мероприятие соберет топ-менеджеров и лидеров высокотехнологичных компаний, представителей органов государственной власти и разработчиков, которые обсудят актуальные вызовы блокчейн-технологии в мире, альтернативные варианты развития бизнес-сценариев в данном направлении, обозначат основные тенденции и перспективы блокчейна, а также возможность структурных изменений в законодательстве, обусловленных новой технологией", — сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана.

Участники конференции попытаются ответить, в частности, как блокчейн внедряется в мировую практику сегодня, каким образом внедрение блокчейна помогает снизить издержки и себестоимость ведения бизнеса, обработку финансовых транзакций и регистрацию документов, как будет меняться бизнес-модель для компаний в различных областях, каким образом финансовые институты будут трансформироваться в новых реалиях.

В рамках конференции пройдет пленарное заседание "Блокчейн как механизм индустриальной революции", где спикером станет председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, состоятся выставка стартап-проектов на базе блокчейн-технологий, дебаты "Криптовалюта: проблема связки с реальным миром", сессия "Блокчейн для бизнеса. Инструмент для привлечения инвестиций", мозговой штурм "Прикладные задачи блокчейна и будущее индустрии", дискуссия "Правовое регулирование и применение блокчейна в государственном секторе", панельная дискуссия "Блокчейн как новая эра компьютерных технологий. Кибербезопасность". Ключевой фигурой форума станет сооснователь проекта Ethereum Виталик Бутерин.

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© AFP 2017 / Anthony Wallace
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Как отмечают организаторы, Татарстан на протяжении многих лет сохраняет статус экономически развитого субъекта России, занимая первое место по уровню делового гостеприимства, первое место в национальном рейтинге инвестиционного климата и инновационного развития. К числу приоритетных направлений развития Татарстана в рамках Стратегии-2030 относятся IT-технологии. Регион использует все современные информационные сервисы, чтобы в будущем оставаться конкурентоспособным. Блокчейн-конференция послужит стимулом для ускорения экономики, упрощения механизмов госуслуг, повышения эффективности использования ресурсов, скорости и прозрачности работы финансовых и экономических систем.

По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова разрабатываются проекты по применению технологии блокчейн в госуправлении. Потенциал блокчейна планируется, в частности, использовать в региональной системе межведомственного документооборота, финансовом секторе, здравоохранении, земельном кадастре, ЗАГС, учете дипломов и системе голосования.

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