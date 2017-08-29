В Иннополисе открылась конференция "Блокчейн: новая нефть России"

КАЗАНЬ, 29 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Всероссийская конференция "Блокчейн: новая нефть России" собирает в татарстанском IT-городе Иннополисе топ-менеджеров высокотехнологичных компаний, представителей органов власти и разработчиков для обсуждения актуальных вопросов развития блокчейн-технологии.

"Мероприятие соберет топ-менеджеров и лидеров высокотехнологичных компаний, представителей органов государственной власти и разработчиков, которые обсудят актуальные вызовы блокчейн-технологии в мире, альтернативные варианты развития бизнес-сценариев в данном направлении, обозначат основные тенденции и перспективы блокчейна, а также возможность структурных изменений в законодательстве, обусловленных новой технологией", — сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана.

Участники конференции попытаются ответить, в частности, как блокчейн внедряется в мировую практику сегодня, каким образом внедрение блокчейна помогает снизить издержки и себестоимость ведения бизнеса, обработку финансовых транзакций и регистрацию документов, как будет меняться бизнес-модель для компаний в различных областях, каким образом финансовые институты будут трансформироваться в новых реалиях.

В рамках конференции пройдет пленарное заседание "Блокчейн как механизм индустриальной революции", где спикером станет председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, состоятся выставка стартап-проектов на базе блокчейн-технологий, дебаты "Криптовалюта: проблема связки с реальным миром", сессия "Блокчейн для бизнеса. Инструмент для привлечения инвестиций", мозговой штурм "Прикладные задачи блокчейна и будущее индустрии", дискуссия "Правовое регулирование и применение блокчейна в государственном секторе", панельная дискуссия "Блокчейн как новая эра компьютерных технологий. Кибербезопасность". Ключевой фигурой форума станет сооснователь проекта Ethereum Виталик Бутерин.

Как отмечают организаторы, Татарстан на протяжении многих лет сохраняет статус экономически развитого субъекта России, занимая первое место по уровню делового гостеприимства, первое место в национальном рейтинге инвестиционного климата и инновационного развития. К числу приоритетных направлений развития Татарстана в рамках Стратегии-2030 относятся IT-технологии. Регион использует все современные информационные сервисы, чтобы в будущем оставаться конкурентоспособным. Блокчейн-конференция послужит стимулом для ускорения экономики, упрощения механизмов госуслуг, повышения эффективности использования ресурсов, скорости и прозрачности работы финансовых и экономических систем.

По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова разрабатываются проекты по применению технологии блокчейн в госуправлении. Потенциал блокчейна планируется, в частности, использовать в региональной системе межведомственного документооборота, финансовом секторе, здравоохранении, земельном кадастре, ЗАГС, учете дипломов и системе голосования.

Другие новости региона читайте здесь >>