СМИ: Danone перевезет из ЕС в Сибирь пять тысяч коров из-за продэмбарго

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Французская компания Danone, производящая молочные продукты, планирует перевезти из Германии и Нидерландов в Сибирь пять тысяч коров голштинской породы, сообщает агентство Блумберг.

Планируется, что всех животных перевезут грузовиками на ферму под Тюменью к сентябрю. Запуск производства молока намечен на май следующего года.

Как сообщил агентству глава российского представительства Danone Чарли Капетти, в компании рассчитывают, что переезд поможет снизить рост себестоимости продукции и сдержать рост цен, обусловленный российскими контрсанкциями.

"Цены на молоко стабильно растут, и это влияет на производство различной продукции, например, йогурта", — отметил Капетти.

В компании надеются, что рост цен замедлится в следующем году. По словам Капетти, разница между спросом и предложением сокращается по мере поступления на рынок нового молока.

В августе исполнилось три года с момента введения продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, морепродукты и рыба, овощи, фрукты и молочная продукция.

По оценкам Еврокомиссии, за время действия контрсанкций экспорт из ЕС в Россию сократился практически вдвое — с 11,8 миллиарда евро в 2013 году до примерно 5,6 миллиарда евро в 2016.