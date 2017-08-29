МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Французская компания Danone, производящая молочные продукты, планирует перевезти из Германии и Нидерландов в Сибирь пять тысяч коров голштинской породы, сообщает агентство Блумберг.
Планируется, что всех животных перевезут грузовиками на ферму под Тюменью к сентябрю. Запуск производства молока намечен на май следующего года.
Как сообщил агентству глава российского представительства Danone Чарли Капетти, в компании рассчитывают, что переезд поможет снизить рост себестоимости продукции и сдержать рост цен, обусловленный российскими контрсанкциями.
"Цены на молоко стабильно растут, и это влияет на производство различной продукции, например, йогурта", — отметил Капетти.
В августе исполнилось три года с момента введения продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, морепродукты и рыба, овощи, фрукты и молочная продукция.
По оценкам Еврокомиссии, за время действия контрсанкций экспорт из ЕС в Россию сократился практически вдвое — с 11,8 миллиарда евро в 2013 году до примерно 5,6 миллиарда евро в 2016.