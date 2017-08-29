Сбербанк предлагает "Сухому" мировую по спору на 14 млрд рублей, пишут СМИ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сбербанк направил АХК "Сухой" и прокуратуре Москвы проект мирового соглашения по судебному спору об опционных сделках, которые принесли компании убыток в 13,5 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на текст документа и источник, близкий к "Сухому".

Прокуратура Москвы в интересах РФ в лице Росимущества в сентябре 2016 года подала иск с требованием признать недействительными заключенные в 2013–2014 годах сделки поставочного валютного опциона между Сбербанком и компанией "Сухой" на общую сумму около 13,5 миллиарда рублей. В Арбитражном суде Москвы прокуратура потребовала признать ничтожными пять сделок между Сбербанком и АХК "Сухой".

Компания в 2013–2014 годах заключила с банком пять сделок поставочного валютного опциона с барьерным условием. Одно из условий сделок – при росте курса доллара выше 40,25 рубля "Сухой" обязывался продать Сбербанку валюты по курсу 28,30 рубля на общую сумму 248,4 миллиона долларов ("сумма валюты на покупку"), следует из мирового соглашения.

Банк предлагает "Сухому" выплатить всю сумму в течение двух лет в рублях по курсу ЦБ, установленному на третий рабочий день после вступления соглашения в силу. По курсу ЦБ на 28 августа 2017 года это около 14 миллиардов рублей. На эту сумму не будут начисляться проценты, а "Сухой" может погасить ее досрочно. В свою очередь, согласно заключенным сделкам, Сбербанк выплатит "Сухому" 7,8 миллиарда рублей ("сумма валюты на продажу" с учетом уже списанной суммы в 844 миллионов рублей). Возможен зачет этих сумм по заявлению сторон.

При этом мировое соглашение предполагает, что стороны не имеют друг к другу требований и претензий, в том числе требований, связанных с наличием или отсутствием просрочки исполнения обязательств, о выплате неустойки, процентов за пользование чужими деньгами. Представитель Сбербанка от комментариев отказался. Представитель "Сухого" не ответил на запрос газеты.

Мировое соглашение выгодно в первую очередь Сбербанку, но "Сухой" может согласиться на предложенные условия, — ведь первая судебная практика по подобным делам складывается не в пользу клиентов банка, говорит управляющий партнер юридической компании Art De Lex Дмитрий Магоня. На прошлой неделе Сбербанк выиграл у "Транснефти" в апелляционной инстанции дело по иску на 67 миллиардов рублей. Накануне заседания Сбербанк также предлагал монополии мировое соглашение. После решения суда по иску "Транснефти" шансы в удовлетворении иска прокуратуры Москвы к Сбербанку значительно снижаются, говорит юрист Saveliev, Batanov & Partners Сергей Коновалов.