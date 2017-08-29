Трамп грозит денонсировать НАФТА еще до завершения переговоров

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп пригрозил начать процесс денонсации договора о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) между США, Мексикой и Канадой еще до того, как начатые по настоянию Трампа переговоры по НАФТА завершатся.

"Я думаю, придется по крайней мере начать процесс денонсации до того, как будет достигнуто справедливое соглашение, потому что это очень одностороннее соглашение", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

"С Мексикой очень сложно (вести переговоры) по НАФТА, да и почему нет? У них была отличная сделка на протяжении многих лет. Одна из лучших сделок для них, одна из наихудших торговых сделок, которые когда-либо были подписаны", — добавил Трамп. "Гарантирую вам, господин президент, Финляндия бы никогда не подписала НАФТА с Россией или с кем-либо еще", — сказал президент США.

Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации НАФТА по требованию Трампа.

США ведут активную торговлю с Канадой и Мексикой, но импортируют больше, чем экспортируют. Так, при товарообороте в 525 миллиардов долларов с Мексикой в 2016 году торговый дефицит США составил 63 миллиарда долларов. С Канадой при объеме торговли в 545 миллиардов долларов торговый дефицит составил 11 миллиардов долларов.

США — крупнейшее из трех государств НАФТА, которая действует с 1994 года и объединяет три страны с населением чуть менее 500 миллионов человек и номинальным ВВП около 21 триллиона долларов (2015).