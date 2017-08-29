Трамп грозит денонсировать НАФТА еще до завершения переговоров

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп пригрозил начать процесс денонсации договора о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) между США, Мексикой и Канадой еще до того, как начатые по настоянию Трампа переговоры по НАФТА завершатся.
"С Мексикой очень сложно (вести переговоры) по НАФТА, да и почему нет? У них была отличная сделка на протяжении многих лет. Одна из лучших сделок для них, одна из наихудших торговых сделок, которые когда-либо были подписаны", — добавил Трамп. "Гарантирую вам, господин президент, Финляндия бы никогда не подписала НАФТА с Россией или с кем-либо еще", — сказал президент США.
Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации НАФТА по требованию Трампа.
США — крупнейшее из трех государств НАФТА, которая действует с 1994 года и объединяет три страны с населением чуть менее 500 миллионов человек и номинальным ВВП около 21 триллиона долларов (2015).