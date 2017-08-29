Коррупция по-корейски: почему главе Samsung дали пять лет тюрьмы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Суд Сеула приговорил вице-президента Samsung Group Ли Чже Ёна к пяти годам тюремного заключения. Главу крупнейшей корейской корпорации обвинили, среди прочего, во взяточничестве, хищениях и сокрытии активов.

Сорокадевятилетний миллиардер Ли Чже Ён (№ 3 в рейтинге богатейших людей в Южной Корее и № 239 в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, состояние — 6,8 миллиарда долларов) все обвинения отрицает — 28 августа он подал апелляцию и намерен обжаловать решение суда. О том, как разгорался коррупционный скандал, что теперь будет с Samsung и как приговор может изменить отношения корейского бизнеса и власти, — в материале РИА Новости.

С чего все началось

Громкий приговор топ-менеджеру Samsung напрямую связан с коррупционным скандалом вокруг бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, который привел к ее импичменту.

Проблемы у южнокорейских властей начались в октябре 2016 года, когда выяснилось, что члены кабмина брали взятки в обмен на поддержку крупнейших корпораций. Деньги направлялись в различные некоммерческие фонды, которые возглавляла близкая подруга президента — Чхве Сун Силь, не занимавшая никаких государственных постов.

© REUTERS / Choi Jae-koo/Yonhap via REUTERS Отстраненная от власти президент Южной Кореи Пак Кын Хе покинула президентский дворец в Сеуле, 12 марта 2017 года © REUTERS / Choi Jae-koo/Yonhap via REUTERS Отстраненная от власти президент Южной Кореи Пак Кын Хе покинула президентский дворец в Сеуле, 12 марта 2017 года

Обвинения по этому делу были выдвинуты в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу Samsung Ли Чжэ Ёна и еще четырех топ-менеджеров корпорации.

В марте прошлого года Конституционный суд отстранил Пак Кын Хе от управления государством. Ей предъявили многочисленные обвинения, включая злоупотребление властью и получение взяток — всего на сумму свыше 50 миллионов долларов.

Вместе с ней и ее подругой на скамье подсудимых оказался президент второй мощнейшей корпорации страны Lotte Син Дон Би — ему вменили дачу взятки.

Что ждет бывшего главу государства, пока не известно. Она — уже третий южнокорейский президент, оказавшийся под следствием. Одному из ее предшественников грозила смертная казнь, другому — пожизненный срок. Но обоих в итоге освободили по амнистии.

© AP Photo / Ahn Young-joon Логотип Lotte Group © AP Photo / Ahn Young-joon Логотип Lotte Group

За что платил Samsung

Ли Чже Ёна арестовали в феврале этого года по подозрению в передаче взятки в 38 миллионов долларов все той же подруге главы государства — "серому кардиналу" корейского президента Чхве Сун Силь.

Как выяснило следствие, глава Samsung платил за то, чтобы власти не мешали слиянию Samsung Group с одной из строительных компаний. По одной из версий, часть из этих денег (6,4 миллиона долларов) пошла на финансирование карьеры дочери Чхве Cун Силь, занимавшейся конным спортом.

Бизнесмена обвинили не только в даче взятки, но и в растрате, сокрытии преступных доходов, выводе активов за рубеж и даче ложных показаний. С середины февраля миллиардер находился под стражей, прокуратура просила для него 12 лет тюрьмы, но получил он в итоге почти в 2,5 раза меньше.

© AP Photo / Lee Jin-man Логотип компании Samsung © AP Photo / Lee Jin-man Логотип компании Samsung

Виновными признали и еще четырех топ-менеджеров компании, двое из которых получили по четыре года лишения свободы.

"В основе этого дела — сговор между политической и экономической властью. Руководители Samsung передали огромную сумму денег в виде взятки президенту, имеющей решающее слово в экономической политике страны", — отметил председательствующий судья.

Знаковый приговор и расплата чеболей

Наблюдатели уверены: приговор Ли Чже Ёну может в корне изменить многолетний экономический порядок страны, в котором доминируют мощные семейные конгломераты — чеболи.

Изначально именно они помогли превратить Южную Корею в мощную экономическую державу. Samsung, например, стал одним из символов возрождения страны после Корейской войны 1950-1953 годов.

В последние же годы чеболи регулярно критикуют за то, что они сдерживают развитие экономики, препятствуя развитию малого бизнеса и стартапов.

Samsung же скорее стал олицетворять коррумпированные сделки между политиками и финансово-промышленными кланами, стоящими во главе корпораций. Помимо Samsung, в числе крупнейших корейских чеболей — Lotte, Hyundai и LG.

Ли Чже Ён, наследник и заместитель главы Samsung, де-факто возглавил корпорацию в 2014 году — после того, как у его отца Ли Гон Хи случился сердечный приступ.

Многим магнатам, в том числе и отцу Ли, в прошлом предъявляли обвинения и во взяточничестве, и в хищениях, и в неуплате налогов, но существенного наказания им удавалось избежать: власти опасались, что атаки на бизнес нанесут ущерб экономике.

Как считает глава корейской исследовательской компании Chaebul.com, именно этими опасениями и обусловлен достаточно мягкий приговор руководителю Samsung. Несмотря на то что его признали виновным по всем пунктам обвинений, во внимание приняли важность Samsung для экономической стабильности в Южной Корее.

Впрочем, новый президент страны Мун Чжэ Ин, который выиграл майские выборы, уже пообещал обуздать чеболи и прекратить практику помилования магнатов, осужденных за так называемые беловоротничковые преступления.