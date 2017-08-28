Россия и Саудовская Аравия выступают за продление соглашения ОПЕК+

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия выступают за продление соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на три месяца — до конца июня 2018 года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Ведущие нефтепроизводители Саудовская Аравия и Россия выступают за продление (действия — ред.) соглашения по сокращению нефтедобычи еще на три месяца, что приведет к тому, что сделка по добыче между ОПЕК и производителями, не входящими в ОПЕК, будет действовать до конца июня", — заявили источники.

По их словам, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсудил это предложение со своим российским коллегой Александром Новаком в июле на встрече в Санкт-Петербурге. Источники добавили, что два министра лоббировали это предложение среди других стран со времени встречи в Санкт-Петербурге.

Ни один из министров не ответил оперативно на запросы о комментарии, отмечает издание.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.