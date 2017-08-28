ВЭБ заявил о возможных финансовых рисках в связи с ситуацией на Украине

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Рискам в связи с ситуацией на Украине подвержены кредиты ВЭБа на 65,6 миллиарда рублей, дальнейшее возможное ухудшение ситуации в стране может негативно повлиять на финансовые результаты ВЭБа, сообщается в отчетности госкорпорации по МСФО.

"Руководство группы полагает, что по состоянию на 30 июня 2017 года рискам возникновения последствий, обусловленных ситуацией в Украине, подвержены кредиты Внешэкономбанка, предоставленные третьим сторонам на приобретение ценных бумаг и финансирование предприятий металлургической отрасли Украины, балансовой стоимостью до вычета резерва 65,6 миллиарда рублей (на 31 декабря 2016 года: 67,3 миллиарда рублей). На 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года по указанным активам резерв под обесценение составляет 100%", — говорится в отчетности.

"Группа продолжает отслеживать ситуацию в Украине и принимать соответствующие меры для минимизации эффекта последствий от этих рисков. Дальнейшее возможное ухудшение текущей ситуации в Украине может негативно повлиять на результаты деятельности и финансовое положение группы, и эффект такого воздействия в настоящее время определить сложно", — также отмечается в отчете.

На 30 июня 2017 года чистые активы дочернего банка ВЭБа, Проминвестбанка, на Украине за вычетом внутригрупповых кредитов, предоставленных ему, составляют 23,5 миллиарда рублей. Также риск группы, приходящийся на Украину, по состоянию на 30 июня 2017 года учтен в составе активов в размере 13,6 миллиарда рублей. На 30 июня 2017 года по указанному активу резерв под обесценение составляет 100%, следует из отчетности.