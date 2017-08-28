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Экономика

Арбитраж прекратил дело по спору Башкирии с ФАС по концессии на автодорогу

21:0428.08.2017
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящего арбитража, который ранее подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, аннулировавшей итоги конкурса на строительство по концессионному соглашению автодороги в Башкирии, следует из информации на сайте суда.

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda
Арбитраж поддержал отмену ФАС концессии на автодорогу в Башкирии

Апелляционный суд прекратил производство по делу. Другие подробности в материалах суда пока не сообщаются. В соответствии с российским процессуальным законодательством суд прекращает производство по делу, в частности, в случае утверждения мирового соглашения либо отказа от иска.

Апелляционная инстанция в понедельник рассматривала апелляционные жалобы организатора конкурса Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству и признанной победителем конкурса компании "Башкирдорстрой" на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы.

Заявители требовали в суде первой инстанции отменить решение ФАС от 31 января 2017 года. Этим решением ведомство аннулировало конкурс на заключение концессионного соглашения о финансировании и строительстве автодороги Стерлитамак-Магнитогорск в связи с тем, что "по данному соглашению расходы на работы должны были полностью покрываться из бюджета, частных инвестиций не предусматривалось". Расход бюджетных средств республики в ближайшие 15 лет составил бы в таком случае около 22 миллиардов рублей, сообщала служба.

Здание ФАС России. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ФАС будет настаивать на аннулировании концессии по автодороге в Башкирии
Представитель ФАС заявил в суде, что применение в данном случае механизма концессии является обходом закона, поскольку подлежал применению механизм госзакупок, который подразумевает "абсолютно конкурентную и прозрачную процедуру", а институт концессии не содержит жестких требований в части расходования бюджетных средств, поскольку предполагает, что концессионер вкладывает в реализацию проекта собственные средства. Представитель "Башкирдорстроя" заявил, что концессионер будет вкладывать собственные средства, привлеченные у банков и на облигационном рынке, а плату от концедента получит только после строительства дороги и ввода ее в эксплуатацию. По словам заявителей, из 18 миллиардов рублей концессионер обязуется привлечь самостоятельно больше 10 миллиардов.

Суд первой инстанции согласился с доводами ФАС о том, что все расходы на создание и эксплуатацию объекта концессионного соглашения, по условиям контракта, будет нести бюджет субъекта РФ, что прямо противоречит нормам закона о концессиях. "При таком варианте финансирования строительства объекта концессионного соглашения фактически стирается грань между концессионным соглашением и государственным контрактом, вместе с тем выбор концессионера происходит без соблюдения обязательных для госзакупки требований", — говорится в решении суда.

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